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Сегодня, 13:15

Александр Усик — Тайсон Фьюри: во сколько смотреть прямой эфир боя в России

Тайсон Фьюри сойдется за титул абсолютного чемпиона мира Александром Усиком 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Соцсети

В ночь на 19 мая, пройдет боксерский вечер. Главным событием станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между непобежденными Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. 12-раундовый поединок пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главное событие вечера ожидается после 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. В России официальной трансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Поединок Усика и Фьюри переносился дважды. В декабре прошлого года британцу не хватило времени на восстановление после боя с Фрэнсисом Нганну. В феврале 2024-го Фьюри получил рассечение, бой снова пришлось перенести.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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