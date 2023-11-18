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18 ноября, 23:57

Боец Калинин рассказал, чего ждет от поединка Минеева и Штыркова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец лиги TOP DOG Сергей «Кратос» Калинин поделился ожиданиями от боя между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который возглавляет основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Скорее всего, первый-второй раунд Ваня будет стараться, больше выкидывать оверхендов, больше работать ногами. А Владимир, я думаю, даст выдох, чтобы устал Иван, и где-то поймает его. Но это тяжеловесы, каждый удар решает.

«Конечно, больше шансов у Владимира Минеева, потому что у него большой бэкграунд в кикбоксинге. Ваня все равно самбист, ноу него сильный удар, – цитирует Калинина РЕН ТВ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» показывает предварительный и основной карды «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

 

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
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