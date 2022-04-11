Юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондетном «СЭ» отреагировала на заявление Международной федерации санного спорта (FIL), которая не разделила решение арбитражного суда организации по допущению российских спортсменов до международных соревнований.

«Юридически это решение неправильное. В рамках организации создан операционно зависимый, но юридически независимый арбитражный суд. Смысл подобных судов как раз в том, что обе стороны могут подать свой спор на рассмотрение и признают решение. Если не признают, обжалуют по процедуре, которая предусмотрена в регламентирующих документах. Но просто пойти на рассмотрение спора, представить свою позицию, проиграть и сказать: «Мне не нравится такое решение, поэтому я не буду его исполнять» с юридической точки зрения абсолютно неверно. Это подрывает основу систему разрешения споров», — сказала юрист «СЭ».

Также эксперт не исключила, что на предстоящем конгрессе могут изменить устав.

«Зачем тогда вообще такой орган существует? Они будут пытаться изменять это решение путем изменения устава на конгрессе в июне. Но вчера они не смогли отстранить нашу федерацию, не набрали одного голоса. В таком случае непонятно, как они внесут такие изменения. Ситуация странная. С юридической точки зрения было бы правильным шагом отстранить федерацию. Да, они проиграли по спортсменам, но собрали конгресс и там отстранили федерацию. Последствия были бы одни и те же. Но они не смогли отстранить, не набрали один голос. А в итоге говорят, что все равно не будут принимать решение суда. Это неправильно», — добавила Анцелиович.

Напомним, что арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.