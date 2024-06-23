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Сегодня, 15:00

Испытание Лалы. Как прошел турнир по художке на Играх БРИКС

Лала Крамаренко победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС
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Гимнастка Лала Крамаренко
Лала Крамаренко.
Фото Спортивные игры стран БРИКС
Россиянки завоевали девять золотых медалей из десяти во взрослых соревнованиях.

Чемпионкой Игр в абсолютном первенстве стала Лала Крамаренко, хотя для главной звезды сборной России Игры в Казани получились в каком-то смысле «турниром преодоления». В основных соревнованиях по художественной гимнастике Игр БРИКС в Казани (параллельно в рамках Игр проходил и турнир юниорок) приняли участие спортсменки семи стран.

Соперницы объективно уступали в классе

С одной стороны, состав участниц получился вполне привлекательным и даже звездным. Ведь в Играх приняли участие и ставшая лидером сборной России после ухода сестер Авериных Лала Крамаренко, и те, кого называют будущим художественной гимнастики нашей страны — Мария Борисова, Диана Чугунихина и Анна Попова. При этом главную конкуренцию им составили спортсменки сборной Белоруссии и Вилана Савадян из Узбекистана. Правда, этими гимнастками список претенденток на первые места, по сути, и ограничивался, так как их соперницы из Казахстана, Кыргызстана, Таиланда и Республики Сербской объективно уступали им в классе и боролись за награды Игр лишь в случаях, когда это позволяли грубые ошибки соперниц или регламент, ограничивавший возможность подниматься на пьедестал представительницам одной страны (кроме многоборья, где медали могли получить по две девушки от страны).

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Турнир Игр стран БРИКС проводился по классическим правилам Международной федерации гимнастики (за исключением введения дополнительного вида — упражнения без предмета). Но при своей, к сожалению, довольно скромной географии прямо накануне Игр турнир по художественной гимнастике потерял и еще одну страну, так как с него в последний момент снялась сборная Армении. Причиной, судя по всему, стала судейская перестановка, в результате которой главным арбитром соревнований была назначена представительница Азербайджана Айсель Гасанова. При, мягко говоря, очень сложных взаимоотношениях двух стран постсоветского пространства эта «рокировка» была воспринята в Армении болезненно, и почти наверняка именно она послужила мотивом снятия команды.

Хотя в самой делегации это решение политкорректно прокомментировали иными соображениями (внезапно пришедшим осознанием не полной готовности спортсменок к такому престижному событию). Стоит отдать должное представителям Армении за стремление сгладить углы и не нагнетать страсти, но со стороны организаторов стоило бы тщательнее учитывать такие болезненные для потенциальных стран-участниц вопросы. Представляется, что это было не так сложно. Зато список команд на Играх в Казани дополнил коллектив Международной Ассоциации спортивных клубов «Небесная грация», за который выступали гимнастки из России, Белоруссии и Кыргызстана. Качество конкурентной борьбы на Играх и общий уровень соревнований эта команда очень повысила.

Гимнастка Лала Крамаренко
Лала Крамаренко.
Фото Спортивные игры стран БРИКС

Вечер Крамаренко и Борисовой

При всех сложностях с их организацией сами выступления вышли очень яркими — в значительной степени благодаря главным героиням соревнований в многоборье Лале Крамаренко, Марии Борисовой и Диане Чугунихиной. Уже в квалификации было заметно, насколько трудно дается турнир главной звезде Игр — Лале Крамаренко, которая с каждым новым выходом на ковер выглядела все более грустной. В результате лишь с одним из предметов (лентой) баллы Крамаренко в квалификации стали лучшими: в упражнении с обручем она уступила Борисовой, с мячом — Поповой, с булавами — Чугунихиной и Поповой.

Финал в многоборье оказался настоящей драмой, в центре которой оказались именно Крамаренко и Борисова. По сумме баллов Диана Чугунихина боролась до заключительного вида программы и в итоге уступила двум своим соотечественницам совсем немного, но все же драматургически это был «вечер Крамаренко и Борисовой». Мария после каждого своего выступления лучезарно улыбалась и даже пританцовывала на диванчике в «зоне слез и поцелуев». Для Лалы же это был диванчик слез — гимнастка плакала после каждого из четырех своих выходов на ковер.

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В первом случае это еще можно было объяснить какими-то спортивными причинами, так как упражнение с обручем у гимнастки не очень получилось и с оценкой 34,700 она уступила более двух баллов и Чугунихиной, и Борисовой. Но дальше стало ясно, что дело отнюдь не в баллах. Мяч, булавы — качество выступлений Крамаренко с каждым новым предметом становилось все лучше, но, уходя с ковра, она неизменно плакала. А в ожидании оценки после упражнения с булавами Лала даже сказала куда-то в сторону: «Я больше не могу». В этот момент перед заключительным видом — лентой — преимущество Крамаренко над Чугунихиной и Борисовой составляло менее балла и вопрос о золотой медали был открыт. Особенно если вспомнить то самое «больше не могу». Но Крамаренко смогла — и выполнила свое упражнение с лентой почти безукоризненно: на 36,100. И стала чемпионкой Игр в многоборье.

Каждый из выходов на ковер в этот вечер определенно был для Крамаренко «полутора минутами преодоления», но она выдержала свое испытание. При этом вопрос, что же именно с ней происходило в этот вечер, остается открытым. Сама Лала ушла от него, сказав после соревнований о причине своих слез: «Считайте, что я просто устала». Почти наверняка дело в травме, так как уже по ходу соревнований Крамаренко стала выступать с повязкой под коленным суставом, а в паузах между выходами на ковер заметно прихрамывала. Но сама спортсменка такие предположения отрицает.

«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная, — отметила Лала после соревнований. — Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам».

Спортивные игры стран БРИКС

География турнира

Что же касается других итогов соревнований Игр по художественной гимнастике, то серебро в многоборье досталось Марии Борисовой, а Диана Чугунихина, уступившая ей менее половины балла, осталась... и вовсе без медали. Хотя Чугунихина набрала почти на 8 баллов больше, чем занявшая четвертое место Анастасия Салос из Белоруссии, но на пьедестал она подняться не смогла из-за нюансов регламента.

Обычно в гимнастике национальные ограничения вступают в силу после квалификации, лимитируя представительство спортсменов от одной страны в многоборье и в финалах в отдельных видах. В борьбе же за медали после этого участвуют все. Однако на этих Играх предварительный «национальный отсев» по итогам квалификации (не более одной спортсменки от страны) действовал лишь в финалах с отдельными предметами, а не в многоборье.

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В них в итоге участвовали по семь спортсменок вместо обычных восьми, причем единственная представительница Республики Сербской Елена Давидович, с отрывом занявшая в многоборье последнее место, выступила во всех финалах. Тогда как многие гимнастки с более высоким уровнем мастерства наблюдали за происходящим со стороны. Идеальным решением это также не выглядело, но и география турнира тоже была важна.

В результате чемпионкой Игр в упражнении с обручем стала Мария Борисова, с мячом — Анна Попова, с булавами — Диана Чугунихина, с лентой — Лала Крамаренко. Лучшей в дополнительном виде программы — упражнении без предмета — тоже стала Анна Попова. Единственный комплект золотых медалей взрослых соревнований, который уедет из России, достался команде Белоруссии в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. При этом россиянка Мария Борисова выступала за команду «Небесной грации». Кроме того, Международная Ассоциация спортивных клубов победила и в групповом многоборье.

Юрий Хлопин

Игры БРИКС
Многоборье. Взрослые
1. Лала Крамаренко (Россия) — 143,75
2. Мария Борисова (Небесная Грация/Россия) — 142,6
3. Диана Чугунихина (Россия) — 141,05
4. Владислава Николаенко (Небесная Грация/Россия) — 136,55
5 (бронза). Анастасия Салос (Белоруссия) — 133,45
Юниоры
1. Кристина Войтенко (Небесная Грация/Россия) — 131,25
2. Арина Ковшова (Россия) — 129,60
3. Николь Римарачин Диас (Россия) — 129,10
4. Ксения Савинова (Небесная Грация/Россия) — 122,40
5 (бронза). Николь Леута (Белоруссия) — 119,40
Командный зачет. Взрослые
1. Россия — 414,8
2. Небесная грация — 413,15
3. Белоруссия — 393,35
Юниоры
1. Россия — 388,85
2. Небесная грация — 370,85
3. Белоруссия — 360,05

Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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