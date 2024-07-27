В Сербии заявили, что Олимпиада в Париже и игры БРИКС показали разницу цивилизаций

Вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Олимпийские игры-2024 и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций.

«В Казани спортсмены под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, не было больных видений. Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» — обратился Вулин к соотечественникам.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.