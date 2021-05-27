Сборная США одержала победу в матче с Латвией на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла команду Латвии (4:2).

В составе победителей отличились Мэтт Теннисон, Брайан Болл, Тревор Мур и Мэттю Бенирс. У хозяев турнира шайбы забрасывали Микс Индрашис и Ренарс Крастенбергс.

Американцы набрали девять очков и занимают второе место в группе В. У латвийской команды семь очков и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

США — Латвия — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Голы: Теннисон — 2 (Мур, Гарлэнд), 1:06 — 1:0. Индрашис — 2 (бол., Дарзиньш), 5:00 — 1:1. Бойл — 1 (Лабанк, Абделькадер), 14:46 — 2:1. Крастенберг — 1 (Батня, Фрейбергс), 16:45 — 2:2. Мур — 4 (Гарлэнд, Робертсон), 31:45 — 3:2. Бенайерс — 1 (Хмелевски, Бойл), 33:32 — 4:2.

Вратари: Петерсен — Кивлениекс (57:44).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 26 (9+14+3) — 19 (7+4+8).

Судьи: Викман, Хейккинен.

27 мая. Рига. «Арена Рига».