Илья Воробьев: "Мы постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги победного матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира, отметив, что в дальнейшем нападающий Никита Кучеров должен вести себя на льду сдержаннее.

- Рабочая, командная победа, - отметил Воробьев. - Ребята - молодцы, отработали.

- Сложным теперь будет выбор вратарей на следующие матчи?

- Посмотрим, игра только закончилась.

- Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного. Готовы, что и остальные соперники будут делать точно так же?

- На то он и звезда, поэтому его и пытаются вывести из себя.

- Никита сегодня ответил Фиале ударом клюшки. Не боитесь за его нервы?

- Мы ему об этом постоянно говорим, чтобы он сдерживался.

- А что Задорову скажете, памятуя о его удалении?

- Еще поговорим. В том моменте он немного зацепил ногу швейцарцу. Не скажу, что была грубость. Просто Задоров пролетал мимо и задел.

- Швейцарцы сыграли так, как вы от них и ждали?

- Да. Хорошая, организованная команда.

- Кто был должен выйти на лед в моменте, когда сборная России получила удаление за нарушение численного состава?

- Человеку сказали "стоп", но руки и ноги у него уже пошли.

- Анисимов или Кузнецов?

- А какая разница? Я вам не скажу.

- Понятно, все мы - одна команда.

- Да, все нарушили правила, включая нас самих. (Игорь Еронко)

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