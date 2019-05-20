Илья Воробьев: "Мы постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги победного матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира, отметив, что в дальнейшем нападающий Никита Кучеров должен вести себя на льду сдержаннее.
- Рабочая, командная победа, - отметил Воробьев. - Ребята - молодцы, отработали.
- Сложным теперь будет выбор вратарей на следующие матчи?
- Посмотрим, игра только закончилась.
- Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного. Готовы, что и остальные соперники будут делать точно так же?
- На то он и звезда, поэтому его и пытаются вывести из себя.
- Никита сегодня ответил Фиале ударом клюшки. Не боитесь за его нервы?
- Мы ему об этом постоянно говорим, чтобы он сдерживался.
- А что Задорову скажете, памятуя о его удалении?
- Еще поговорим. В том моменте он немного зацепил ногу швейцарцу. Не скажу, что была грубость. Просто Задоров пролетал мимо и задел.
- Швейцарцы сыграли так, как вы от них и ждали?
- Да. Хорошая, организованная команда.
- Кто был должен выйти на лед в моменте, когда сборная России получила удаление за нарушение численного состава?
- Человеку сказали "стоп", но руки и ноги у него уже пошли.
- А какая разница? Я вам не скажу.
- Понятно, все мы - одна команда.
- Да, все нарушили правила, включая нас самих. (Игорь Еронко)
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика