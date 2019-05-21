Дмитрий Орлов: "Словану" наверняка помогут деньгами. Лучше бы "Ладе" или "Югре" помогли"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов выразил мнение, что КХЛ стоило оказать финансовую поддержку "Ладе", "Югре" или новокузнецкому "Металлургу". Все три клуба выступали в КХЛ, но покинули ее из-за финансовых трудностей.

– Вот сейчас у "Слована" финансовые проблемы, – сказал Орлов. – И ведь им наверняка помогут деньгами. Так лучше бы "Ладе" помогли или "Югре". А Новокузнецк как выгнали, помните.

Да, там зрителей было мало. Это проблема. Но мы же что говорим: школы надо развивать. Вы посмотрите, сколько на чемпионате мира новокузнецких ребят. Это разве не показатель школы? А вместо этого команду выгнали, да и школа теперь совсем не та. (Алексей Шевченко)

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