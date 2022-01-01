Экс-генменеджер сборной России: «Не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию»

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал скандал с участием молодежной национальной команды, которую сняли с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

«Надо поговорить с ребятами, узнать их мнение о произошедшем. Без подробностей сложно что-то комментировать. Если они маски не надели... Я думаю, что наши ребята знают, что такое карантин, ковид-протокол, поэтому не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию. Организаторы молодежного чемпионата мира оказались к нему не готовы, в отличие от участников», — заявил агент «Газете.Ru».

Появилась информация, согласно которой одним из виновником стал именно главный тренер российской «молодежки» Сергей Зубов, который закурил, когда шел по «рукаву» к самолету.

Изначально сообщалось, что с самолета сняли две сборные — российскую и чешскую. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемических норм. По информации источника, хоккеисты отказывались надеть маски, а также некоторые были пьяны и курили. Вместе с российской молодежкой на борт не пустили и команду из Чехии.