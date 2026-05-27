«Югра» не станет фарм-командой клубов КХЛ после победы в ВХЛ

«Югра» не планирует становиться фарм-командой одного из участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), рассказал гендиректор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

26 мая «Югра» обыграла «Химик» (4:0) в пятом матче финала плей-офф ВХЛ-2025/26 и завершила серию со счётом 4-1 в свою пользу. Команда завоевала титул в четвертый раз.

Ранее «Югра» примеряла на себя роль фарм-клуба. По соглашению с «Авангардом» клуб из Ханты-Мансийска мог получать до 10 хоккеистов из Омска. По контракту «Авангард» получал возможность в любой момент отозвать своих игроков из ВХЛ

«Мы один раз пробовали, поняли, что не наш путь», — приводит слова Филипенко ТАСС.

С сезона-2024/25 ВХЛ имеет статус чемпионата России, что делает «Югру» победителем национального первенства.

«Югра» выступала в КХЛ с 2010 по 2018 год. Ее исключили из лиги по итогам рейтинга эффективности клубов.