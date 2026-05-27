«Югра» не станет фарм-командой клубов КХЛ после победы в ВХЛ
«Югра» не планирует становиться фарм-командой одного из участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), рассказал гендиректор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.
26 мая «Югра» обыграла «Химик» (4:0) в пятом матче финала плей-офф ВХЛ-2025/26 и завершила серию со счётом 4-1 в свою пользу. Команда завоевала титул в четвертый раз.
Ранее «Югра» примеряла на себя роль фарм-клуба. По соглашению с «Авангардом» клуб из Ханты-Мансийска мог получать до 10 хоккеистов из Омска. По контракту «Авангард» получал возможность в любой момент отозвать своих игроков из ВХЛ
«Мы один раз пробовали, поняли, что не наш путь», — приводит слова Филипенко ТАСС.
С сезона-2024/25 ВХЛ имеет статус чемпионата России, что делает «Югру» победителем национального первенства.
«Югра» выступала в КХЛ с 2010 по 2018 год. Ее исключили из лиги по итогам рейтинга эффективности клубов.
|Восточная конференция
|И
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург Мг
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Салават Юлаев
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|10
|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Западная конференция
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|П
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|Динамо М
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Лада
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|4
|Локомотив
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|0
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|5
|Северсталь
|0
|0
|0
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|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
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|8
|Спартак
|0
|0
|0
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|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -