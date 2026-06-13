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13 июня, 14:18

В Салавате прошло прощание с погибшим хоккеистом Ядыкиным

Сергей Ярошенко

В Салавате состоялась церемония прощания с хоккеистом «Норильска» Егором Ядыкиным, сообщает ТАСС со ссылкой городское управление физической культуры и спорта.

Отмечается, что на церемонию пришло большое количество людей.

11 июня Ядыкин в возрасте 21 года погиб в результате случайного выстрела из ружья, которое он задел, находясь в машине. Рядом с ним было обнаружено тело второго мужчины — его деда.

Егор Ядыкин.Случайно задел курок. Хоккеист «Норильска» Ядыкин трагически погиб во время поездки на охоту

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 46 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых он забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. Ранее хоккеист выступал за «Омские Крылья». С 2021 по 2023 год Ядыкин привлекался в юношеские и юниорскую сборные России.

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Источник: ТАСС
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