Жамнов прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение россиян

Бывший главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение россяин.

«Больше обидно за молодые поколения, за ребят из юниорского и молодежного уровней. Для них неучастие в юниорских и молодежных чемпионатах мира — большая потеря. Ребята лишены самого по себе представления о том, что значит выйти на лед в свитере национальной сборной. Мне очень жаль эти поколения ребят, которых отстранили просто потому, что какой-то политический деятель так решил», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду к участию в чемпионате мира-2026. Позднее федерация сообщила, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026.