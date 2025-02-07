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7 февраля 2025, 05:28

На сайте ИИХФ сообщили, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 6 февраля, на сайте международной федерации хоккея (ИИХФ) была опубликована статья канадского обозревателя Эндрю Подниекс под названием «Один год до Милана» об участниках Олимпийских игр 2026 года.

«Что касается мужского турнира, то составы будут как день и ночь по сравнению с 2014 годом. Четырех команд, которые играли в Сочи, даже не будет в Милане: Австрия, Норвегия, Россия и Словения. И только три вратаря Олимпиады 2014 года, которые теоретически могут вернуться в 2026 году, все еще играют», — говорится в публикации.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что Федерация хоккея России (ФХР) сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Ранее «СЭ» сообщал, что решение по участию российской сборной в Олимпиаде-2026 пока нет — планируется, что его примет не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).

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