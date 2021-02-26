«Звезда России» и «Российское движение школьников» сыграли выставочный хоккейный матч на Красной площади.

«ГУМ-Каток» принял очередной выставочный матч. На этот раз на льду встретились команды «Звезда России» и «Российское движение школьников». Игра состоялась 25 февраля при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни». Команды вышли на лед под лозунгом «Защитим ветеранов!».

Хоккей на Красной площади.

В составе «Звезды России» традиционно выступили заслуженные спортсмены, народные артисты, политики, музыканты и шоумены. В частности, на лед выходили народный артист РФ Игорь Бутман, ректор РГСУ Наталья Починок, футболист Дмитрий Сычев, боксер Григорий Дрозд и, конечно же, такие титулованные хоккеисты, как Александр Свитов, Александр Гуськов, Сергей Кривокрасов и другие именитые персоны.

Дмитрий Сычев показывает, что спорт является нормой жизни.

«Российское движение школьников» было представлено командой игроков в возрасте 10-15 лет. Капитаном стал председатель регионального отделения «РДШ» Московской области Николай Ханин. Команду дополнительно усилили представители проекта «Звезда России» — например, известные хоккеисты Сергей Гимаев и Евгений Лапенков.

«Хорошая история! Здорово, что мы сегодня играем с детьми на Красной площади — надо дарить им радость и эмоции. Я вот впервые здесь сыграл», — сказал шоумен Станислав Ярушин, который также выступил за команду «РДШ». — «Хоккей у нас в стране — вид спорта номер один, хотя футболисты и пытаются конкурировать. Сычев хоть сегодня забил, в отличие от футбола, кайфанул (смеется). Конечно, это было для детей, которые получили возможность сыграть со спортсменами-мастерами, артистами».

Детское счастье на Красной площади.

В первом перерыве матча для участников и зрителей матча выступили фигуристки из команды «Кристалл Айс» УОР №4, неоднократно завоевывавшие медали на чемпионате мира и других соревнованиях по синхронному фигурному катанию.

Выставочный матч между «Звездой России» и командой «Российского движения школьников» закончился со счетом 13:13.

«Впечатления прекрасные. Поиграть в такую погоду, на Красной площади, рядом с мастерами и детьми — мне кажется, это просто замечательно. То, что «ГУМ-Каток» длиннее стандартной хоккейной площадки, ничуть не мешало — мне привычно, почти как футбольное поле (смеется)», — рассказывает Дмитрий Сычев. — «Когда ты можешь своим примером детям, школьникам показать, чего можно добиться в жизни благодаря спорту — это прекрасно. Участие в таких мероприятиях показывает, какие ценности надо развивать, чтобы наше общество было в порядке».

На вбрасывании дети, прославленные хоккеисты Александр Гуськов и Александр Свитов и капитаны команд Владимир Уткин и Николай Ханин.

Участники матча получили дипломы и памятные медали, которые им вручил легендарный хоккеист Александр Волчков, чемпион мира, многократный чемпион СССР и участник Суперсерии-1972.

Общероссийская общественная организация по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России» была создана в январе 2020 года. Главная миссия организации — популяризация спорта на всей территории России. В декабре 2020 года участники «Звезды России» стали амбассадорами федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ключевая задача федерального проекта — к 2030 году повысить количество регулярно занимающихся спортом жителей России до 70%.

«Российское движение школьников» — общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.