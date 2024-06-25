Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд
Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко продлили успешную для нашего хоккея серию в плей-офф НХЛ.
В XXI веке россияне оставались без Кубка Стэнли только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в решающем противостоянии «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова уступила «Чикаго».
Также «пустыми» оказались сезоны-2000/01, -2009/10, -2010/11, -2012/13.
Бобровский и Куликов впервые стали чемпионами НХЛ, а вот Тарасенко взял Кубок Стэнли во второй раз в карьере.
32-летний форвард, пять лет назад побеждавший в составе «Сент-Луиса», повторил достижение Сергея Зубова, Сергея Немчинова, Олега Твердовского и Ивана Барбашева.
Благодаря Липецку, где появился на свет Куликов, список родных городов российских чемпионов расширился до 19.
Тарасенко принес уже второй трофей Ярославлю, Бобровский — Новокузнецку, ранее представленному в списке Дмитрием Орловым.
В топ-3 входят Москва, Воскресенск и Челябинск, оторвавшийся в прошлом году от Екатеринбурга.
Усилиями Куликова российские защитники, выигравшие 19 Кубков Стэнли, вплотную подобрались по числу трофеев к центрфорвардам, у которых 20.
Правые нападающие благодаря Тарасенко укрепились на третьем месте, а вратари остались пятыми с небольшим отставанием от левых форвардов.
Несмотря на поражение «Эдмонтона», приз лучшему игроку финальной серии получил капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший в семи матчах 11 очков.
Всего лишь в шестой раз в истории этот трофей получил хоккеист уступившей команды.
В 1976 году награжден форвард Реджи Лич, еще в четырех случаях отмечены вратари — Роджер Крозье, Гленн Холл, Рон Хекстолл и Жан-Себастьян Жигер.
Макдэвид, «промолчавший» в двух последних матчах решающей серии, не сумел дотянуться ни до рекорда финалов, принадлежащего Уэйну Гретцки, ни до лучшего достижения XXI века, которым владеет еще один проигравший — Дэн Бриер из «Филадельфии».
Не попал Макдэвид и в тройку лучших результатов по итогам одного плей-офф.
Коннор набрал 42 очка в 25 матчах, уступив двум канадским легендам 1980-1990-х — Гретцки (ему принадлежат первый и третий результаты) и Марио Лемье.
Первое очко в Кубке Стэнли-2024 Дмитрий Куликов набрал в шестом матче финальной серии, второе — в седьмой игре, начав атаку, которая завершилась победной шайбой.
33-летний защитник стал всего лишь шестым россиянином, которому удалось сделать результативную передачу в решающей встрече финала.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1