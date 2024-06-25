Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского
Это все-таки случилось! «Флорида» в седьмом матче победила «Эдмонтон» и выиграла первый в истории франшизы Кубок Стэнли. Путь к успеху «Пантерз» прекрасен отдельными героями. От статуса вечного неудачника избавился главный тренер Пол Морис. Владимир Тарасенко оправдал уход из «Сент-Луиса» ради второго трофея. В свой 14-й сезон в НХЛ до Кубка Стэнли впервые добрался Сергей Бобровский, один из главных творцов победы «Флориды». Воспитанник «Кузни» присоединился к Андрею Василевскому, который за карьеру выиграл не только Кубок Стэнли, но и «Везина Трофи». И после чемпионства Бобровского логично порассуждать о самом успешном российском вратаре НХЛ.
Сергею, конечно, не повезло, что в клуб с кубковыми перспективами он перешел уже в зрелом возрасте, когда карьера близилась к закату. «Филадельфия» и «Коламбус» были так же далеки от трофея, как Новокузнецк от Москвы. Однако Бобровский сделал себе имя, играя за середняков НХЛ, когда не особо блистал в плей-офф.
Показательно, что только в сезоне-2018/19 Сергей, как вратарь-стартер, вместе с «Блю Джекетс» прошел первый раунд — и отправил в отпуск «Тампу» с Василевским. Для «Лайтнинг» болезненный вылет в первом круге положил начало трем походам в финал, а Бобровский подписал контракт жизни с «Флоридой», который на пятый год в организации привел голкипера к Кубку Стэнли.
По совокупности выигранных личных и командных трофеев Василевский до сезона-2023/24 считался безальтернативным номером один среди россиян. Два чемпионских перстня нет ни у кого из наших вратарей. Добавляем к ним «Везину», «Конн Смайт Трофи» и получаем самого титулованного голкипера из России.
После выигрыша Кубка Стэнли Бобровский готов конкурировать с Василевским. Уникальность Сергея в том, что он стал одним из лучших в НХЛ и забрал две «Везины», играя в командах-середняках без претензий на чемпионство. А когда перешел в более перспективную франшизу, пополнил коллекцию титулом.
Не буду разбирать технику и стиль, физические данные и чтение игры — анализирую только вклад в историю. Путь Бобровского получился не менее триумфальным, чем у Василевского. Андрей моложе Сергея на шесть лет и, вернув прежние кондиции (сезон-2023/24 для вратаря «Тампы» явно не задался в силу разных причин), еще может замахнуться как на Кубок Стэнли, так и на личные награды. В таком случае вопрос о лучшем российском голкипере в истории НХЛ может снова повернуться в другую сторону. Сейчас же Бобровский соответствует этому статусу даже больше, чем Василевский.
Сергей первым из россиян выиграл «Везину». Николай Хабибулин, Евгений Набоков, Илья Брызгалов — никто из наших топ-вратарей не добирался до престижной награды. Бобровский стал первопроходцем и сохранил высокий уровень даже в 35 лет. Начиная с прошлого плей-офф голкипер перезагрузил карьеру и привел «Флориду» к кубку.
До исторического камбэка «Ойлерз» Сергей оставался в претендентах на «Конн Смайт Трофи», но не отдать приз Коннору Макдэвиду после такого впечатляющего плей-офф НХЛ просто не могла. Но и без этого Бобровский провел феноменальный сезон и добрался-таки до Кубка Стэнли. В 35 лет! Когда многие поспешно списали вратаря и отправляли на пенсию, но он доказал, что не растерял волшебство даже после неудачного начала контракта с «Флоридой». И как не отметить стойкость генменеджера «Пантерз» Билла Зито, который не обменял россиянина, несмотря на критику и большой контракт.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1