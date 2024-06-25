Главный российский герой сезона.

Это все-таки случилось! «Флорида» в седьмом матче победила «Эдмонтон» и выиграла первый в истории франшизы Кубок Стэнли. Путь к успеху «Пантерз» прекрасен отдельными героями. От статуса вечного неудачника избавился главный тренер Пол Морис. Владимир Тарасенко оправдал уход из «Сент-Луиса» ради второго трофея. В свой 14-й сезон в НХЛ до Кубка Стэнли впервые добрался Сергей Бобровский, один из главных творцов победы «Флориды». Воспитанник «Кузни» присоединился к Андрею Василевскому, который за карьеру выиграл не только Кубок Стэнли, но и «Везина Трофи». И после чемпионства Бобровского логично порассуждать о самом успешном российском вратаре НХЛ.

Сергею, конечно, не повезло, что в клуб с кубковыми перспективами он перешел уже в зрелом возрасте, когда карьера близилась к закату. «Филадельфия» и «Коламбус» были так же далеки от трофея, как Новокузнецк от Москвы. Однако Бобровский сделал себе имя, играя за середняков НХЛ, когда не особо блистал в плей-офф.

Показательно, что только в сезоне-2018/19 Сергей, как вратарь-стартер, вместе с «Блю Джекетс» прошел первый раунд — и отправил в отпуск «Тампу» с Василевским. Для «Лайтнинг» болезненный вылет в первом круге положил начало трем походам в финал, а Бобровский подписал контракт жизни с «Флоридой», который на пятый год в организации привел голкипера к Кубку Стэнли.

По совокупности выигранных личных и командных трофеев Василевский до сезона-2023/24 считался безальтернативным номером один среди россиян. Два чемпионских перстня нет ни у кого из наших вратарей. Добавляем к ним «Везину», «Конн Смайт Трофи» и получаем самого титулованного голкипера из России.

После выигрыша Кубка Стэнли Бобровский готов конкурировать с Василевским. Уникальность Сергея в том, что он стал одним из лучших в НХЛ и забрал две «Везины», играя в командах-середняках без претензий на чемпионство. А когда перешел в более перспективную франшизу, пополнил коллекцию титулом.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Не буду разбирать технику и стиль, физические данные и чтение игры — анализирую только вклад в историю. Путь Бобровского получился не менее триумфальным, чем у Василевского. Андрей моложе Сергея на шесть лет и, вернув прежние кондиции (сезон-2023/24 для вратаря «Тампы» явно не задался в силу разных причин), еще может замахнуться как на Кубок Стэнли, так и на личные награды. В таком случае вопрос о лучшем российском голкипере в истории НХЛ может снова повернуться в другую сторону. Сейчас же Бобровский соответствует этому статусу даже больше, чем Василевский.

Сергей первым из россиян выиграл «Везину». Николай Хабибулин, Евгений Набоков, Илья Брызгалов — никто из наших топ-вратарей не добирался до престижной награды. Бобровский стал первопроходцем и сохранил высокий уровень даже в 35 лет. Начиная с прошлого плей-офф голкипер перезагрузил карьеру и привел «Флориду» к кубку.

До исторического камбэка «Ойлерз» Сергей оставался в претендентах на «Конн Смайт Трофи», но не отдать приз Коннору Макдэвиду после такого впечатляющего плей-офф НХЛ просто не могла. Но и без этого Бобровский провел феноменальный сезон и добрался-таки до Кубка Стэнли. В 35 лет! Когда многие поспешно списали вратаря и отправляли на пенсию, но он доказал, что не растерял волшебство даже после неудачного начала контракта с «Флоридой». И как не отметить стойкость генменеджера «Пантерз» Билла Зито, который не обменял россиянина, несмотря на критику и большой контракт.