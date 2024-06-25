«Звучит хорошо». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»

Трое россиян стали чемпионами НХЛ-2024.

Кубок Стэнли и MVP плей-офф

«Флорида» победила «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии на своем льду в Санрайзе (2:1). «Пантерз» выиграли Кубок Стэнли впервые в истории. Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко — важные игроки чемпионской команды Пола Мориса.

«Флорида» и «Эдмонтон» провели увлекательное противостояние, по очереди собрали по три победы в разном стиле. Команда Коннора Макдэвида отыгралась с 0-3 и остановилась в шаге от одного из самых захватывающих сюжетов в истории НХЛ. «Ойлерз» не вернули Кубок Стэнли в Канаду в первом финале своего капитана и главной звезды всей лиги.

«Пантерз» в 31-летней истории выходили в финал трижды, в 1996 году и теперь дважды подряд. Команда Мориса завоевала кубок после поражения в главной серии предыдущего сезона и в этом повторила путь «Эдмонтона» Уэйна Гретцки (1983/1984) и «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгения Малкина (2008/2009).

«Флорида» забрала титул после трех неудачных попыток закрыть финал с болезненными поражениями. В седьмом матче команды быстро обменялись голами, а победный выпад хозяев льда во втором периоде начался со спасения Куликова. Защитник вынес шайбу из створа своих ворот, Картер Верхэге отпасовал на Сэма Райнхарта, тот добрался до чужой зоны и пробил Стюарта Скиннера.

«Пантерз» здорово сохраняли преимущество, пока тренер-новичок «Ойлерз» Крис Кноблаух выпускал Макдэвида с Леоном Драйзайтлем фактически через смену. Бобровский совершил несколько ключевых спасений, партнеры приходили на помощь вратарю. После финальной сирены игроки бросились обнимать своего голкипера.

Бобровский вместе с капитаном «Флориды» Александром Барковым был одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку Кубка Стэнли. Три победы «Эдмонтона» в финале сместили внимание на Макдэвида. Капитан «Ойлерз» набирал по четыре очка в четвертом и пятом матчах, но остался без баллов за результативность в шестом и седьмом.

Макдэвид закончил плей-офф с 42 очками (8 голов и 34 передачи) в 25 матчах. Больше в одном Кубке Стэнли набирали только две легенды — Гретцки (дважды, рекорд — 47) и Марио Лемье (44). Коннор прошел достижение Евгения Малкина для лучших бомбардиров плей-офф в этом веке (36 очков в 2009 году) и рекорд Гретцки для ассистентов. Центрфорвард стал всего шестым игроком в истории НХЛ, получившим «Конн Смайт» после поражения в финале.

«Бобби! Бобби!» — скандировали болельщики «Флориды» на арене в Санрайзе, пока босс лиги Гэри Беттмэн объявлял обладателя приза самому ценному игроку. Макдэвид выглядел опустошенным после сирены, покинул каток после командного рукопожатия и первым делом в общении с журналистами понятно описал свои чувства: «Отстой, отстой».

Финал Кубка Стэнли приезжает во Флориду пять лет подряд и в третий раз трофей остается в этом южном штате. Барков стал первым финном (и даже первым русским финном), кто поднял главный приз НХЛ.

Александр Барков с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

«Много, кто заслужил, но Бобби — первый»

«Флорида» за последние три года прошла удивительный путь. «Пантерз» выиграли регулярный чемпионат в 2022-м и уступили в плей-офф соседям из «Тампы» на ее пути к третьему подряд финалу после двух титулов. В первом сезоне с тренером Морисом команда пробилась в Кубок Стэнли и стала главным открытием весны, но не очень убедительно смотрелась в решающей серии с «Вегасом». Теперь флоридцы выглядели одним из фаворитов. Генменеджер Бил Зито перестроил состав, который в этом году принес клубу первое в истории чемпионство.

35-летний Бобровский и 33-летний Куликов впервые стали обладателями Кубка Стэнли, 32-летний Тарасенко — один из тех, кто ранее брал этот трофей с другим клубом. Сергей дошел до мечты о чемпионстве за 14 сезонов в НХЛ, пять из них — с «Пантерз». Дмитрий играет в лиге 16 сезонов и семь из них в начале карьеры провел во «Флориде», затем защитник сменил семь клубов и вернулся прошлым летом. Владимир выступал 11 из 12 сезонов в «Сент-Луисе» и стал чемпионом в 2019-м, в начале 2023-го начал поиск новой команды-претендента и после неудачной попытки с «Рейнджерс» через «Оттаву» добрался до цели.

Вместе с ними мечту реализовал тренер Морис, капитан Барков, Мэттью Ткачак и другие звезды этой «Флориды». Барков после круга с Кубком Стэнли передал его Бобровскому. В этом Сергей тоже стал уникальным, никогда ранее вратарь не получал приз на церемонии сразу от капитана.

«Не ожидал даже. Не имел представления, насколько он тяжелый. Потрясающее чувство», — сказал Барков о награждении. На вопрос о Бобровском форвард заметил: «У нас много, кто заслужил, но Бобби — первый».

Морис, Ткачак и все остальные весь сезон отмечали вратаря, капитан — тоже. Так что его выбор не удивил.

«Он заслужил это, он столько времени в лиге, наш лидер и лучший игрок в команде долгое время. Думаю, он заслужил это. Его игра невероятна. Он выглядел потрясающе каждый матч весь год. Он — значимая причина, почему мы выиграли», — заметил Барков, ставший чемпионом после 11 лет во «Флориде».

Ткачак за два года после обмена из «Калгари» стал одним из любимцев публики. На важных матчах его традиционно поддерживает все семейство — отец Кит с матерью, брат Брэди из «Оттавы» и не только. Дополнительную поддержку канадцу слал звезда НБА Джейсон Тейтум, с которым хоккеист был одноклассником в одной из школ Сент-Луиса. Тейтум стал чемпионом с «Бостоном» (после 4-1 с «Далласом»), Мэттью в финале потребовалось на две игры больше.

«Это нечто. Не думаю, что мы осознали, чего только что добились. Каждый раз, когда смотрю на этот трофей, становится все лучше и лучше», — сказал Ткачак.

Морис выиграл Кубок Стэнли после наибольшего для тренеров числа матчей до первого титула. Специалист провел 1985 игр (1848 в регулярном чемпионате, 137 в плей-офф). В карьере канадца, работавшего в локаутном сезоне-2011/12 с магнитогорским «Металлургом», это третий финал. Два предыдущих — с «Каролиной» против «Детройта» в 2002-м и «Флоридой» в прошлом году. И вот теперь — особенный момент.

«Они играли свободно, вот что я запомню об этой игре. История была бы написана иначе, если бы мы не победили, но под самым большим давлением они нашли в себе смелость играть с некоторой свободой, разыгрывать, двигать шайбу. Они могут сказать: «В седьмой игре финала Кубка Стэнли я был на высоте», — сказал Морис.

Командное фото чемпионов: Сергей Бобровский (крайний слева), Дмитрий Куликов (№7) и Владимир Тарасенко (№10) вместе с партнерами празднуют победу в Кубке Стэнли. Фото USA Today Sports

«Все это определенно того стоило»

Бобровский вместе с другими звездами «Флориды» начал выходить в эфир со льда во время награждения. Из-за первого интервью он даже немного опоздал на командное фото — появился в кадре последним из чемпионов.

«Звучит хорошо. Я очень счастлив. Я благодарен Богу за эту возможность, за этот опыт. Снова: без него — я ничто. Я посвящаю эту победу ему, я просто благословлен», — сказал россиянин после вопроса, нравится ли ему сочетание «Сергей Бобровский — обладатель Кубка Стэнли».

О пройденном пути вратарь заметил: «Это не было легко, это было нелегко, но это того стоило, все стоило этого. Каждый день, каждая минута работы — все работало на этот момент. И хочу насладиться этим».

«Было непросто после того как они сделали счет в серии 3-3, мы проиграли трижды подряд. Но мы все думали, что должны пройти это, чтобы стать настоящими чемпионами. Мы должны были пройти это, пережить, справиться с соперником, с этим противником, чтобы стать настоящими чемпионами», — сказал также Бобровский.

На вопрос о мыслях в седьмом матче Сергей заметил: «Просто один момент. Была невероятная энергия, которую давали нам болельщики. Все быстро, напряжение, эмоции, все было близко и очень весело. Очень много веселья».

Отдельные слова — о болельщиках: «Они заслужили этот Кубок. Они были потрясающими, не только эти два года, а все время, что я здесь. Наших болельщиков здесь все больше и больше. Нам это нравится, мы признательны за это. Считаю, они заслужили это».

Разговор с Бобровским тележурналист Эмили Каплан закончила обменом благодарностью на языке собеседника: «Спасибо!» После этого Сергей поспешил к команде на общее фото, а затем «Флорида» продолжила празднование. Куликов заложил еще один круг с Кубком Стэнли, на лед вышли семьи хоккеистов.

Сергей Бобровский с болельщиками. Фото USA Today Sports

«Чтобы стать настоящими чемпионами, вы должны пройти трудности»

Бобровский после матча был готов благодарить всех, а партнеры по команде — обнимать его. Сергей постоянно отмечал роль болельщиков, а они — скандировали его имя. Отдельное вдохновение для вратаря — семья, жена и дочь. За день до седьмого матча он получил возможность пропустить тренировку и перезагрузиться.

«Я пытался отрезать все внешнее, просто успокоиться, расслабиться и сосредоточиться на одном броске в один момент. Думаю, очень здорово, что я вчера не катался. Тренер вратарей предложил мне просто отдохнуть, уйти. Я отправился домой и играл со своей дочерью. Она мое вдохновение. Просто расслабиться, перезагрузиться, прийти этим утром на раскатку и быть готовым», — сказал Бобровский.

Сергей также заметил: «Чтобы стать настоящими чемпионами, вы должны пройти через трудности. В такой момент вы должны быть вместе, собраться и сделать работу. Мы не боялись допустить ошибку. Мы играли свободно, атаковали».

В еще одном интервью на льду Бобровский оценил силу своей команды и стойкость соперника. И снова принимал и раздавал благодарности.

«Поздравляю всех. Это невероятно крутой сезон. Мы бились до конца. Отдаю должное сопернику, они дали нам бой. Это финал, это финал Кубка Стэнли, не могу даже объяснить, насколько я счастлив сейчас», — сказал Сергей.

На вопросы о главном факторе успеха и эмоциях вратарь ответил: «У нас отличный коллектив. Мы выходили и бились друг за друга. И мы сделали это, чему очень рады. Это потрясающе, невероятно. Я даже не могу выразить это словами».

Бобровский заметил, что пытался отбросить неудачные моменты этой серии и опыт прошлогоднего финала: «Я старался всегда быть в моменте, не слишком забегать вперед или смотреть далеко назад. Просто жить каждым моментом, отдавать все самое лучше команде».

Голкипер также назвал главное, чем запомнится этот Кубок Стэнли и снова оглянулся на заполненный счастливыми людьми каток: «Думаю, какими сплоченными мы были, через что прошли, эти эмоции. Просто посмотрите, это не описать».

В этот момент в кадр к Бобровскому подъехал автор победного гола Сэм Райнхарт. «Игрок Зала славы», — прокричал форвард и похлопал обладателя двух призов лучшему вратарю лиги по плечу. Две «Везины» в «Коламбусе», Кубок Стэнли с «Флоридой» — российский вратарь теперь точно настоящая легенда.

«Я люблю вас всех. Знаю, многие люди меня поддерживают. Я вернусь домой, в Россию. Люблю вас всех, люблю всех болельщиков во Флориде и благодарен за всю поддержку. Это просто изумительный момент», — сказал Бобровский на предложение оставить обращение ко всем заинтересованным зрителям.