Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка
И все-таки Макдэвид. Несмотря на поражение «Эдмонтона» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли, приз самому ценному игроку плей-офф завоевал 97-й номер «Ойлерз». Можно много спорить о том, что такой награды по-настоящему достоин только тот, кто поднимает заветную чашку над головой, но после такого плей-офф стоило сделать исключение.
Отдельного приза MVP за седьмой матч заслужил Сергей Бобровский. Если бы не он, никакого исторического триумфа у «Пантерз» не случилось. Но и матчи с четвертого по шестой забыть невозможно. Голосование за «Конн Смайт» проходило во втором перерыве седьмого матча, и тогда у «Эдмонтона» еще оставались взять титул. Но вряд ли Бобровский сильно расстроится отсутствию индивидуальной награды — он поднял над головой Кубок Стэнли, и это самое важное.
Интересно, что Макдэвид не набрал ни одного очка в шестом и седьмом матчах финала. Коннор не смог побить рекорд Уэйна Гретцки (13) по набранным очкам в решающей серии Кубка Стэнли — Макдэвид остановился на 11, которые были в его активе после пяти матчей. Но это не отменяет того факта, что Коннор провел поистине великий плей-офф.
Макдэвид достаточно быстро прошел в раздевалку и так и не вышел за своим призом, но тут вряд ли стоит говорить о каком-то неуважении. Коннор давал интервью после матча, и было видно, что он максимально вымотан.
42 (8+34) очка — четвертый результат в истории Кубка Стэнли, больше набирали только Гретцки (дважды) и Лемье. И лучший — за последние 33 года. Камбэк «Эдмонтона» в финале — во многом заслуга его главной звезды. При этом один рекорд Гретцки Макдэвид все-таки побил — по результативным передачам за один розыгрыш плей-офф. Коннор стал всего вторым полевым хоккеистом в истории, который взял «Конн Смайт», проиграв в финале — в такой же ситуации этот приз забирали еще четыре вратаря.
Конечно, мы и так не сомневались в величии Макдэвида. Но до нынешнего сезона все-таки не было уверенности, что даже настолько гениальный хоккеист может привести к кубку не самую сбалансированную команду. И сам «Эдмонтон» стал крепче, и Макдэвид показал лучший хоккей — в этом плей-офф все сошлось воедино. Не хватило лишь последнего шага.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1