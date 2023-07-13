«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать

Красивая медийная история изначально была пшиком.

Постоянный эксперт «СЭ», мой старый знакомый Сергей Федотов, долгое время курирующий в качестве агента восходящую звезду российского хоккея Матвея Мичкова, во время последнего совместного эфира рассказал любопытную историю. По его словам, юный форвард не горел огромным желанием на драфте быть выбранным «Вашингтоном». Получилась своего рода сенсация и одновременно развенчание инсайдов некоторых коллег по обе стороны Атлантики, которые вовсю сватали вундеркинда в «Кэпиталз». Информация разошлась широко и вызвала почти у всех шок в духе «да что он себе позволяет».

Реакция понятна. Дело даже не в том, что в политкорректной до безобразия НХЛ так себя вести не принято. В теории могла получиться красивая, яркая, медийная и отчасти символическая история. Самый русский клуб НХЛ последнего десятилетия через три года с распростертыми объятиями встречает возмужавшего Мичкова. Тот, получив благословение от завершающего карьеру Александра Овечкина и немного поиграв с легендой, наследует статус главной российской звезды и ведет «Вашингтон» в новый поход за титулом. Такой сценарий можно продать в хоккейный Голливуд или хотя бы в хоккейный «Мосфильм».

Действительность чаще всего оказывается банальной, хотя и не лишенной сюрпризов. «Кэпиталз», как оказалось, никогда не фигурировали в планах юниора и его окружения как главный приоритет. Российский скаут этого клуба, известный в прошлом хоккеист, а сейчас еще и популярная медийная фигура Андрей Николишин незадолго до драфта резко прошелся по Мичкову. «По характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам — человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров», — заявил ветеран в прямом эфире на канале «Скользкий лед».

Это реакция не клуба в целом, а отдельного человека. Николишин чуть ли не единственный эксперт, избегающий дипломатичности и полутонов. Однако его мнение не решающее, и в «Вашингтоне» могли бы закрыть глаза на любые сомнения, если Мичков дожил до их выбора.

Форвард СКА большой индивидуалист и уже привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это не хорошо и не плохо, а данность. Вдолгую с таким отношением к окружающим не протянуть, если говорить о командном виде спорта. Но нельзя забывать, что нападающему всего 18 лет. В этом возрасте все люди находятся на пике своего максимализма. Время для того, чтобы повзрослеть и научиться вести себя правильно, у Мичкова еще есть.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Иногда ситуация требует дополнительного разъяснения, и я попытаюсь объяснить, что имелось в виду, — отметил Федотов в разговоре с «СЭ». — У любого человека могут быть свои приоритеты. При всем уважении к «Вашингтону», для Матвея попадание в этот клуб не было давней мечтой, как писали некоторые журналисты. Ему больше нравились другие варианты. Но если бы его выбрали «Кэпиталз», он не стал бы устраивать драму и спокойно принял решение».

Со стороны первоначальную логику Мичкова прочитать не сложно. Окажись он в «Вашингтоне», всю последующую карьеру его воспринимали бы через призму «достоин или недостоин» считаться преемником Овечкина. В системе клуба уже есть давно ему известный партнер по юниорским сборным Иван Мирошниченко, с которым отношения складывались по-разному. Когда-то дело доходило даже до драк.

Предположим, что через несколько лет им снова придется столкнуться лбами, выясняя, кто должен играть главную роль. Сценарий не самый благоприятный.

Тогда как Мичков и «Филадельфия», судя по первой реакции сторон, стали идеальным «мэтчем», как было бы в недавно ушедшем из России популярном приложении для знакомств.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Нападающий на радостях поцеловал эмблему своего будущего клуба, что смотрелось отчасти странно. За «Флайерз» он пока не провел ни секунды. В клубе его готовы подождать, несмотря еще на три года по контракту со СКА, а тот факт, что ни один русский из когда-либо ранее выступавших в Филадельфии не стал там большой звездой, вполне сойдет как правильная мотивация.

Нынешний случай Мичкова еще и доказательство того, что драфт, сохраняя свое значение в качестве громкого, интересного и медийного события, перестает быть для хоккеиста самоцелью. Важнее правильно развиваться, выбрав наиболее подходящую для себя систему, и заиграть на серьезном уровне.

Во вторник спустя десять лет вернулся в родной «Нефтехимик» первый номер драфта-2012, мой старинный знакомый Наиль Якупов. Мы несколько раз говорили о том, почему ему так и не удалось раскрыться в НХЛ. Большие ожидания, психологическое давление и далеко не самая блестящая организация — эти факторы всегда важны, когда речь идет о зеленом юниоре, каким бы талантливым он ни был.

Драфт лишает возможности выбора и автоматом переводит в категорию «крепостных». И даже если предположить, что Мичков и его североамериканский агент за кулисами сознательно и заранее торпедировали некоторые варианты, в этом прямо сейчас нет ничего страшного. Гораздо хуже попасть в клуб, где не умеют терпеть и не знают, что именно с тобой надо делать. «Филадельфия» далеко не самый совершенный клуб во многих планах, но если игроку по ряду причин захотелось оказаться именно там, то его мнение как минимум надо уважать. «Вашингтон» без Мичкова тоже не пропадет.