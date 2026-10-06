Кучеров установил рекорд «Тампы» по участию в стартовых голах

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативный пас на канадского форварда Брэйдена Пойнта, который открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

Пойнт забил на 17-й минуте.

33-летний Кучеров поучаствовал в голе, открывающем счет, в 170-й раз. Он обошел Венсана Лекавалье, который ранее лидировал по этому показателю в «Тампе».

Кучеров в сезоне-2026/27 в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка.