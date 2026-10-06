«Даллас» забил 5 безответных голов в ворота «Сан-Хосе», у Аскарова 21 сэйв

«Даллас» победил «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Хоккеисты «Старз» забили 3 гола во втором периоде и по голу — в первом и третьем. Отличились защитник Миро Хейсканен, нападающие Йоэль Кивиранта, Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Микко Рантанен.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 21 бросок в створ из 25.

«Даллас» выиграл впервые в сезоне-2026/27. 9 октября он встретится в гостях с «Баффало». «Сан-Хосе» потерпел первое поражение, 9 октяря он сыграет в гостях с «Сент-Луисом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 октября, 03:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Сан-Хосе