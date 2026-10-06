Кучеров вышел на 3-е место по количеству матчей с 2+ передачами среди европейских игроков НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).
Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний россиянин провел свою 182-ю игру в карьере с несколькими результативными передачами и обошел Хенрика Седина (181). Кучеров вышел на 3-е место в истории НХЛ среди игроков, родившихся и обучавшихся за пределами Северной Америки. Впереди него — Петер Штястны (193) и Яромир Ягр (266).
Кучеров набирал как минимум 2 очка в 319 из 882 игр (около 36 процентов). Такая же доля подобных игр в карьере Сидни Кросби (517 из 1423). Они идут на втором месте среди действующих игроков лиги. Единственный хоккеист с более высоким процентом — Коннор Макдэвид (47 процентов, 375 из 797 игр).
В сезоне-2026/27 Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|4
|3
|1
|6
|3
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|8.10
|02:30
|Виннипег – Колорадо
|3 : 2
|8.10
|02:30
|Вашингтон – Питтсбург
|5 : 3
|8.10
|05:00
|Анахайм – Эдмонтон
|2 : 5