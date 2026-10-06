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Нападающий Кучеров вышел на 3-е место по количеству матчей с 2+ передачами среди европейских игроков НХЛ

Кучеров вышел на 3-е место по количеству матчей с 2+ передачами среди европейских игроков НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний россиянин провел свою 182-ю игру в карьере с несколькими результативными передачами и обошел Хенрика Седина (181). Кучеров вышел на 3-е место в истории НХЛ среди игроков, родившихся и обучавшихся за пределами Северной Америки. Впереди него — Петер Штястны (193) и Яромир Ягр (266).

Илья Михеев.Михеев и Кучеров разобрались с «Филадельфией». Команда Мичкова проиграла четвертый матч подряд

Кучеров набирал как минимум 2 очка в 319 из 882 игр (около 36 процентов). Такая же доля подобных игр в карьере Сидни Кросби (517 из 1423). Они идут на втором месте среди действующих игроков лиги. Единственный хоккеист с более высоким процентом — Коннор Макдэвид (47 процентов, 375 из 797 игр).

В сезоне-2026/27 Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка.

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Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Сидни Кросби
Яромир Ягр
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6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
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4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
3 Миннесота 3 2 1 5
4 Колорадо 3 2 1 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
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8 Чикаго 4 1 3 2
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8.10 02:30 Виннипег – Колорадо 3 : 2
8.10 02:30 Вашингтон – Питтсбург 5 : 3
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