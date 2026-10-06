Кучеров вышел на 3-е место по количеству матчей с 2+ передачами среди европейских игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний россиянин провел свою 182-ю игру в карьере с несколькими результативными передачами и обошел Хенрика Седина (181). Кучеров вышел на 3-е место в истории НХЛ среди игроков, родившихся и обучавшихся за пределами Северной Америки. Впереди него — Петер Штястны (193) и Яромир Ягр (266).

Кучеров набирал как минимум 2 очка в 319 из 882 игр (около 36 процентов). Такая же доля подобных игр в карьере Сидни Кросби (517 из 1423). Они идут на втором месте среди действующих игроков лиги. Единственный хоккеист с более высоким процентом — Коннор Макдэвид (47 процентов, 375 из 797 игр).

В сезоне-2026/27 Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка.