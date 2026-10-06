«Питтсбург» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Питтсбург» на домашнем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Победу «Джетс» принесли голы Алекса Иафалло, Адама Лаури и Коула Перфетти. У «Пингвинз» отличились Бенджамин Киндел и Деклан Карлайл.

С 5 очками «Виннипег» занимает второе место в Западной конференции НХЛ после трех игр. «Питтсбург» (4 очка) идет третьим на «Востоке» после трех встреч.

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