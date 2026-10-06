«Бостон» на своем льду проиграл «Оттаве»

«Оттава» победила «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Тим Штюцле (дважды), Дрейк Батерсон и Майкл Амадио, у хозяев единственный гол на счету Джеймса Хэгенса.

«Бостон» проиграл второй матч подряд. 9 октября он сыграет на своем льду с «Ютой». «Оттава» одержала вторую победу подряд, 7 октября он встретится с «Детройтом» на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 октября, 02:30. TD Garden (Бостон) Бостон Оттава