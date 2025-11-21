Лучший матч Шабанова в НХЛ. Форвард «Айлендерс» мощно вернулся после травмы

На его счету сегодня дубль и ассист.

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Айлендерс

Североамериканская карьера у Максима Шабанова началась не лучшим образом. Проблемы с результативностью возникали и в предсезонных матчах, и в начале регулярного чемпионата. А как только россиянин выдал серию из двух встреч с набранными очками, он тут же получил повреждение, из-за которого пропустил аж 12 матчей.

Любой игрок без большого контракта за такой срок может лишиться места в основе. Что уж говорить о новичке.

Вернулся Шабанов после травмы прямиком в четвертое звено к 34-летнему Кейси Сизикасу и 20-летнему Калуму Ритчи. Если первая их совместная игра прошла по нулям, то сегодня каждый выдал лучший матч сезона. Особенно всех поразил перформанс Шабанова.

Первое результативное действие форвард оформил уже на седьмой минуте матча. Россиянин сделал все для Ритчи: подхватил шайбу в средней зоне, прошел синюю линию и вывел на рандеву с Джоном Гибсоном. Партнеру оставалось просто отправить шайбу мимо вратаря «Детройта». Удивителен тот факт, что этот гол в итоге и стал победным.

«Видите, он такой умный. Он прекрасно понимает, где находятся соперники на льду в любой ситуации. Тот пас мне был невероятным», — хвалил Ритчи Шабанова после матча.

Еще через семь минут эти двое поменялись ролями. Американец выиграл вбрасывание, а россиянин немного проехался с шайбой и мощным кистевым закинул ее в ворота «Ред Уингз».

На этом Шабанов не остановился. В третьем периоде форвард «Айлендерс» организовал невероятную по красоте шайбу: очень легко ушел от двух защитников «Детройта» и с неудобной стороны крюка отправил шайбу в ворота Гибсона.

Теперь на счету российского форварда 6 (3+3) очков в девяти матчах сезона.

За этот перформанс Шабанов заслуженно стал первой звездой матча. Но в число трех лучших игроков встречи вошел и другой россиянин. Илья Сорокин после назначения Сергея Наумова на пост тренера вратарей стал напоминать себя прежнего. Для россиянина сегодняшний сухарь стал вторым в сезоне.

Согласно продвинутой статистике, «Детройт» наиграл сегодня на три гола. Сорокин не пропустил ни одного. По разнице ожидаемых и действительно пропущенных голов россиянин вошел в топ-8 лучших вратарей лиги. В этом списке он идет сразу после Игоря Шестеркина.