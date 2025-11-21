Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Сейчас в это совершенно не верится, но еще на старте сезона Александр Овечкин повторял все свои антирекорды по результативности. После первых 12 матчей регулярного чемпионата на счету лучшего снайпера в истории НХЛ было всего две шайбы. С тех пор ситуация серьезно изменилась.
К игре с «Монреалем» россиянин подходил с серией из трех матчей с голами. Во всех этих встречах в звене с Овечкиным и Строумом третьим выходил Коннор Макмайкл. Казалось, что Карбери путем перестановок наконец-то нашел отличные сочетание. Тем удивительнее, что перед сегодняшним матчем главный тренер «Вашингтона» вернул звенья, у которых на старте сезона не особо шла игра: Макмайкла убрали в центр третьей тройки, а вместо него вернули Энтони Бовилье.
Эффективность ударного сочетания в первых двух периодах снизилась почти до нуля. Звено Овечкина не могло ничего создать в атаке и при этом очень много позволяло сопернику в своей зоне. На помощь «Вашингтону» пришла игра в неравных составах. Серию с голами Александр продлил уже на первой минуте. Дилан Строум уверенно выиграл вбрасывание прямо на крюк Овечкину, а тот мощным броском отправил шайбу в ворота Самуэля Монтембо.
Вернемся к рекорду Уэйна Гретцки, который Ови побил в прошлом сезоне. Многие упрекали россиянина за большое количество голов в пустые ворота. Теперь капитан «Вашингтона» обошел канадца и в списке снайперов без учета таких шайб: 839 против 838.
Хорош в большинстве и Иван Демидов. В концовке первого периода россиянин сделал ассист на гол Брендана Галлахера. Для канадца эта шайба стала первой в сезоне, хоть и не совсем понятно, действительно ли она пересекла линию. Но гол засчитали, а это значит, что у Демидова теперь 15 (4+11) очков. По результативности среди новичков он сравнялся с Мэттью Шефером из «Айлендерс».
На старте второго периода вновь сработало большинство «Вашингтона». На этот раз Овечкин оказался в роли ассистента и сделал результативный пас на Итана Франка. 27-летний американец наверняка запомнит этот гол за всю жизнь: благодаря нему Ови сравнялся с десятым местом в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
Но даже на этом восьмой номер «Вашингтона» не остановился. Удивительно, но первое звено «Кэпс» все же заработало в третьем игровом отрезке. В концовке заключительного периода Ови отправил еще две шайбы в ворота «Монреаля». На провокации «Канадиенс» (в одном из эпизодов капитан «Столичных» чуть не подрался с Джошем Андерсоном) Александр ответил голами.
Благодаря сегодняшнему матчу у 40-летнего россиянина — 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх.
Теперь капитан «Вашингтона» может задуматься и о другом рекорде Гретцки. Если в прошлом сезоне Ови стал лучшим по голам исключительно в регулярках, то теперь замахнулся и на лидерство с учетом плей-офф. Сейчас у Овечкина 983 шайб в НХЛ. До Гретцки осталось 33 гола. Вполне достижимый результат.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|4
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|5
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|6
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|20
|10
|10
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|20
|13
|7
|27
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|0 : 5
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|1 : 0
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 1 ОТ
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|2 : 3
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|- : -
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|- : -
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|- : -
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|- : -