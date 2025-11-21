Хоккей
Сегодня, 06:20

Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» с «Монреалем»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин с Итеном Фрэнком и Расмусом Сандином празднуют гол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Лучший матч сезона для россиянина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Вашингтон

Сейчас в это совершенно не верится, но еще на старте сезона Александр Овечкин повторял все свои антирекорды по результативности. После первых 12 матчей регулярного чемпионата на счету лучшего снайпера в истории НХЛ было всего две шайбы. С тех пор ситуация серьезно изменилась.

К игре с «Монреалем» россиянин подходил с серией из трех матчей с голами. Во всех этих встречах в звене с Овечкиным и Строумом третьим выходил Коннор Макмайкл. Казалось, что Карбери путем перестановок наконец-то нашел отличные сочетание. Тем удивительнее, что перед сегодняшним матчем главный тренер «Вашингтона» вернул звенья, у которых на старте сезона не особо шла игра: Макмайкла убрали в центр третьей тройки, а вместо него вернули Энтони Бовилье.

Эффективность ударного сочетания в первых двух периодах снизилась почти до нуля. Звено Овечкина не могло ничего создать в атаке и при этом очень много позволяло сопернику в своей зоне. На помощь «Вашингтону» пришла игра в неравных составах. Серию с голами Александр продлил уже на первой минуте. Дилан Строум уверенно выиграл вбрасывание прямо на крюк Овечкину, а тот мощным броском отправил шайбу в ворота Самуэля Монтембо.

Вернемся к рекорду Уэйна Гретцки, который Ови побил в прошлом сезоне. Многие упрекали россиянина за большое количество голов в пустые ворота. Теперь капитан «Вашингтона» обошел канадца и в списке снайперов без учета таких шайб: 839 против 838.

Хорош в большинстве и Иван Демидов. В концовке первого периода россиянин сделал ассист на гол Брендана Галлахера. Для канадца эта шайба стала первой в сезоне, хоть и не совсем понятно, действительно ли она пересекла линию. Но гол засчитали, а это значит, что у Демидова теперь 15 (4+11) очков. По результативности среди новичков он сравнялся с Мэттью Шефером из «Айлендерс».

На старте второго периода вновь сработало большинство «Вашингтона». На этот раз Овечкин оказался в роли ассистента и сделал результативный пас на Итана Франка. 27-летний американец наверняка запомнит этот гол за всю жизнь: благодаря нему Ови сравнялся с десятым местом в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Но даже на этом восьмой номер «Вашингтона» не остановился. Удивительно, но первое звено «Кэпс» все же заработало в третьем игровом отрезке. В концовке заключительного периода Ови отправил еще две шайбы в ворота «Монреаля». На провокации «Канадиенс» (в одном из эпизодов капитан «Столичных» чуть не подрался с Джошем Андерсоном) Александр ответил голами.

Благодаря сегодняшнему матчу у 40-летнего россиянина — 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх.

Теперь капитан «Вашингтона» может задуматься и о другом рекорде Гретцки. Если в прошлом сезоне Ови стал лучшим по голам исключительно в регулярках, то теперь замахнулся и на лидерство с учетом плей-офф. Сейчас у Овечкина 983 шайб в НХЛ. До Гретцки осталось 33 гола. Вполне достижимый результат.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Малышев

    А мне вот интересно, кто минусит подобные статьи? Небратья из 404?

    21.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Видимо серьёзный разговор состоялся в раздевалке после прошлого матча у Овечкина с Карбери. Всё - таки две в пустые ворота и без Александра. Сегодня под давлением выпустил Овечкина. И тот не подвёл, отточенным, с закрытыми глазами броском ещё больше отдалился от Гретцки в этой приятной номинации. Уже третью шайбу забрасывает Овечкин из центра после выигранного вбрасывания. В НХЛ вообще не разбирают игры? Или только когда наступает плей-офф. Всё никак не перестроятся, что Овечкин ушёл слева. За 20 лет привыкли к примёрзшему в офисе. Ну и с почином. Наконец-то удалось забросить в большинстве. И ждём хотя бы одну шайбу в ворота российских голкиперов. А то с каким-то остервенением не хочет Овечкин им забрасывать. Не то, что в начале прошлого сезона - 7 шайб.

    21.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    От поездки в США

    21.11.2025

  • Trezvy

    '...1643 (907+736) очков в 1512 матчах..." 1643 очка, не очков

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Но главная задача отдела хоккея сегодня - сдержать Игоря Яковлевича!

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Максим Клементьев Корреспондент отдела хоккея ------------ Первый пошёл!

    21.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Неплохо , но без пентатрика в своей карьере супер великим снайпером не стать !

    21.11.2025

  • Иван

    мощь

    21.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Дед куражится)) Второй за сутки огненный матч от Вашингтона!! Ови 4+1, на все вкусы) на прямых ногах, на полусогнутых, на подправлении, в контратаке быстрее молодых, с кистей и щелчком, в пустые ворота и трём вратарям!!, с метра и через всю площадку, победную и в "добивание", на хальца и заработав)))) ещё и передача за шиворот))) Сегодня будет смешно почитать "почитателей таланта" Александра Михайловича)))

    21.11.2025

    • «Ты не доиграешь следующий матч». Русский защитник получил травму, но ее виновник избежал санкций от НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 21 10 11 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Бостон 22 12 10 24
    4 Флорида 20 11 9 23
    5 Монреаль 20 10 10 23
    6 Оттава 19 9 10 22
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 23 9 14 23
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
    21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
    21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
    21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
    21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
    21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
    21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
    21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
    21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
    21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
    21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
    Все результаты / календарь

