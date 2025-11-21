«В 40 лет показывает, что возраст не преграда». Реакция североамериканских СМИ на 33-й хет-трик Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин устроил шоу в Монреале: отдал голевую передачу, сделал хет-трик, забросил 907-ю шайбу в регулярных чемпионатах и помог «Вашингтону» одержать эффектную победу над «Монреалем» со счетом 8:4. Североамериканские СМИ в восторге — даже в 40 лет россиянин остается ключевым игроком своей команды.
The Hockey Writers: «Овечкин положил соперника на лопатки»
«Ови оказал невероятное влияние на игру. Он открыл счет, затем положил соперника на лопатки, забросил вторую шайбу после выхода «два в одного», а завершил дело хет-триком. Вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш был заменен после трех пропущенных голов — его действия предопределили ход встречи».
Sportsnet: «Историческая веха»
«В 40 лет Овечкин показывает, что возраст не преграда, а фактор мотивации. Его 33-й хет-трик в карьере — не просто статистика, а полноценный символ его влияния на игру и статус в истории НХЛ. 907-я шайба — еще одно крупное достижение, которое подчеркивает его долголетие и стабильность на самом высоком уровне».
The Washington Post: «Плотный график не помеха»
«Несмотря на плотный график — второй матч за два дня, Овечкин начал очень мощно и удерживал темп на протяжении всей встречи. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен отразил 24 броска, чтобы удержать преимущество и не позволить сопернику сократить отставание. Также важно выделить и вклад других игроков в победу: Итэна Фрэнка, Сонни Милано и Джейкоба Чикрана — они блистательно провели этот вечер».
Russian Machine Never Breaks: «Голевая феерия в деталях»
«Александр Овечкин провел очередной легендарный матч против одного из своих любимых соперников. На льду «Центр Белл» капитан «Вашингтона» забил один гол в ворота Самуэля Монтембо, один — в ворота Якуба Добеша и еще один в пустые ворота, оформив свой 33-й хет-трик в карьере. Россиянин стал седьмым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в возрасте больше 40 лет».
О чем говорили после игры
Нападающий «Вашингтона» Итэн Фрэнк, который впервые в карьере НХЛ набрал четыре очка в одной встрече, находился под большим впечатлением от перформанса Ови.
«После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Я уверен: он и не думает сбавлять обороты», — цитирует Фрэнка официальный сайт НХЛ.
Сам Александр отметил вклад своего партнера по звену Дилана Строума, отдавшего три ассиста. В тот вечер, когда центрфорвард «Кэпиталз» блистал в Монреале, его жена родила третьего ребенка.
«Это была грандиозная игра, грандиозные голы, — сказал Овечкин. — С первой смены я чувствовал, что Строум настроен серьезно. Очевидно, что это важный день для него и его семьи. Это очень круто».
Дилан ответил: «В моей голове было столько эмоций. Прежде всего нужно убедиться, что все в порядке с семьей. Это довольно пугающе. В первом периоде я думал, что, может быть, успею вернуться домой. Конечно, этого не произошло, но я просто старался сосредоточиться на хоккее, а ребята были рядом со мной, и они понимали, что происходит», — заключил канадец.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|4
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|20
|10
|10
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|21
|10
|11
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|0 : 5
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|1 : 0
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 1 ОТ
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|2 : 3
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|1 : 4
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|2 : 3
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|2 : 4