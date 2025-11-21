Хоккей
Сегодня, 10:15

«В 40 лет показывает, что возраст не преграда». Реакция североамериканских СМИ на 33-й хет-трик Овечкина в НХЛ

Овечкин прокомментировал хет-трик в матче против «Монреаля»
Роман Кольцов
Корреспондент
Александр Овечкин и Александр Каррье.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Это была грандиозная игра».

Александр Овечкин устроил шоу в Монреале: отдал голевую передачу, сделал хет-трик, забросил 907-ю шайбу в регулярных чемпионатах и помог «Вашингтону» одержать эффектную победу над «Монреалем» со счетом 8:4. Североамериканские СМИ в восторге — даже в 40 лет россиянин остается ключевым игроком своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Вашингтон

The Hockey Writers: «Овечкин положил соперника на лопатки»

«Ови оказал невероятное влияние на игру. Он открыл счет, затем положил соперника на лопатки, забросил вторую шайбу после выхода «два в одного», а завершил дело хет-триком. Вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш был заменен после трех пропущенных голов — его действия предопределили ход встречи».

Sportsnet: «Историческая веха»

«В 40 лет Овечкин показывает, что возраст не преграда, а фактор мотивации. Его 33-й хет-трик в карьере — не просто статистика, а полноценный символ его влияния на игру и статус в истории НХЛ. 907-я шайба — еще одно крупное достижение, которое подчеркивает его долголетие и стабильность на самом высоком уровне».

The Washington Post: «Плотный график не помеха»

«Несмотря на плотный график — второй матч за два дня, Овечкин начал очень мощно и удерживал темп на протяжении всей встречи. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен отразил 24 броска, чтобы удержать преимущество и не позволить сопернику сократить отставание. Также важно выделить и вклад других игроков в победу: Итэна Фрэнка, Сонни Милано и Джейкоба Чикрана — они блистательно провели этот вечер».

Александр Овечкин с&nbsp;Итеном Фрэнком и&nbsp;Расмусом Сандином празднуют гол.Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Russian Machine Never Breaks: «Голевая феерия в деталях»

«Александр Овечкин провел очередной легендарный матч против одного из своих любимых соперников. На льду «Центр Белл» капитан «Вашингтона» забил один гол в ворота Самуэля Монтембо, один — в ворота Якуба Добеша и еще один в пустые ворота, оформив свой 33-й хет-трик в карьере. Россиянин стал седьмым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в возрасте больше 40 лет».

О чем говорили после игры

Нападающий «Вашингтона» Итэн Фрэнк, который впервые в карьере НХЛ набрал четыре очка в одной встрече, находился под большим впечатлением от перформанса Ови.

«После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Я уверен: он и не думает сбавлять обороты», — цитирует Фрэнка официальный сайт НХЛ.

Сам Александр отметил вклад своего партнера по звену Дилана Строума, отдавшего три ассиста. В тот вечер, когда центрфорвард «Кэпиталз» блистал в Монреале, его жена родила третьего ребенка.

«Это была грандиозная игра, грандиозные голы, — сказал Овечкин. — С первой смены я чувствовал, что Строум настроен серьезно. Очевидно, что это важный день для него и его семьи. Это очень круто».

Дилан ответил: «В моей голове было столько эмоций. Прежде всего нужно убедиться, что все в порядке с семьей. Это довольно пугающе. В первом периоде я думал, что, может быть, успею вернуться домой. Конечно, этого не произошло, но я просто старался сосредоточиться на хоккее, а ребята были рядом со мной, и они понимали, что происходит», — заключил канадец.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
