Зимняя классика НХЛ в 2026 году пройдет в Майами

В следующем году Зимняя классика НХЛ пройдет в Майами на бейсбольной арене «Марлинс». 2 января 2026 года «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой».

Матчи под открытым небом в рамках «Зимней классики» проводятся в североамериканской лиге с 2008 года. Впервые он состоится в Майами.

31 декабря 2024 года в матче Зимней классики НХЛ «Сент-Луис» переиграл «Чикаго» на арене «Ригли-филд» в Чикаго.