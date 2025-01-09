Михеев забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Чикаго» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». После первого периода счет 1:1.

На 17-й минуте шайбу забросил российский нападающий Илья Михеев. Для него это 8-й гол в сезоне.

Всего в этой регулярке у 30-летнего россиянина 13 (8+5) очков в 39 матчах.