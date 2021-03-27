«Бостон» победил «Баффало», «Клинки» проиграли 17-й матч подряд

«Баффало» продлил свою неудачную серию. Команда уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

«Клинки» не могут выиграть уже на протяжении 17 матчей. «Баффало» обновил антирекорд лиги по поражениям подряд со времени введения буллитных серий (сезон-2005/06).

Антирекорд НХЛ по поражениям подряд в основное время делят «Вашингтон» (1974/75) и «Сан-Хосе» (1992/93) — по 17 поражений.

С учетом поражений в овертайме худшая серия лиги у «Питтсбурга» (2003/04) — 18 поражений.

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«Бостон» — «Баффало» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Райнхарт — 12 (бол.), 2:01 — 0:1. Грызлик — 2 (Пастрняк, Бержерон), 31:41 — 1:1. Окпосо — 2 (Йокихарью, Далин), 34:12 — 1:2. Ритчи — 9 (Макэвой, Грызлик), 45:22 — 2:2. Смит — 6 (Крейчи, Ритчи), 56:10 — 3:2.

Вратари: Владарж (31:26 — 31:41) — Улльмарк (58:21 — 59:35, 59:41).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (13+8+15) — 27 (10+14+3).

Наши: — - -.

27 марта. Бостон. TD Garden.