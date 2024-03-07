Жена Овечкина рассказала, с кем из российских энхаэловцев дружит Александр

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась информацией об отношениях мужа с российскими игроками НХЛ и соперничестве с Евгением Малкиным.

— С кем больше всего дружите из российских хоккеистов, помимо Орловых и Кузнецовых?

— С ними больше всего и дружим. А общаемся со всеми русскими ребятами. Виделись и пересекались со многими игроками и их женами на чемпионатах мира, Кубке мира. С Капризовым, Тарасенко, Василевскими, Кучеровыми... Когда с девочками общаешься, а мужья за страну играют — это какое-то особое сплочение.

— По молодости у Александра было довольно острое соперничество с Евгением Малкиным, их даже Илья Ковальчук мирил на ужине в дни Матча звезд. Как я понимаю, сейчас у них прекрасные отношения?

— Честно, не знаю по поводу соперничества — может, это было до того момента, как я появилась в жизни Саши. Но за те девять лет, что я здесь, соперничество в Америке у него есть только с Сидни Кросби. Ни разу не видела анонс матчей «Вашингтона» с «Питтсбургом» как Овечкин vs Малкин. Может, это было в детстве! С Женей, насколько знаю, они хорошо общаются, у них добрые приятельские отношения. Я приглашала их с супругой на мой день рождения в Москве.