Жена Овечкина — о снижении результативности мужа: «То, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом»

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» выразила сомнение в том, что ее муж стал играть хуже.

— Когда в прошлом году Александр вернулся из Москвы с похорон, его результативность пошла вниз. И мне подумалось, что именно та беда отразилась на его статистике и в этом сезоне — слишком тяжело он это пережил.

— На самом деле, думаю, нет. Не могу сказать, что мне не нравится, как Саша играет в этом сезоне. Это мое субъективное мнение. Думаю, есть обыватели, которые примитивно считают, что если игрок забил, то он сыграл хорошо, а если не забил — то плохо. На самом деле это не так. Ты можешь забить, но при этом сделать много ошибок, которые приведут к проигрышу команды. Большинство людей, которые писали, что все, он больше не может, думают, что разбираются в хоккее, а на самом деле это не совсем так.

Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем. — Прим. И.Р.) не играет сейчас. Это тот игрок, с которым у Саши особая «химия». С ним ему всегда было удобно играть, он много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без него тренер часто менял ему центральных, искал подходящего. По голам на первом месте в «Кэпиталз» идет Строум — так посмотрите, сколько из этих шайб забито с Сашиных передач!

И, если посмотреть на нашу команду, Саша все равно первый по очкам. Считаю, что фактор удачи все равно сказывается — иногда она бывает, иногда нет. Я бы видела, если бы он играл плохо, не двигался, не бросал. Но то, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом. Просто не летела шайба в ворота. Не знаю, что это — отсутствие удачи или что-то другое. Но я была уверена, что пройдет время — и начнет залетать.

— И после Дубая — начало.

— Он тоже это знал. Дай бог, чтобы удача осталась на нашей стороне. Мы его в любом случае поддерживаем. Настоящие фанаты так же относились к Саше, как всегда, несмотря на не такую статистику, как обычно. Очень легко кричать: «Овечкин — молодец!», когда он бьет рекорды. А вот когда в его карьере случались спады и он на какое-то время переставал забивать в обычном количестве, много людей начинали писать гадости. Саша к этому относится нейтрально. Видимо, у него на это иммунитет. Зато потом, когда все возвращалось на круги своя, эти же люди быстро переобувались и громче всех кричали: «Овечкин — лучший!»

— Кто-то из таких людей персонально запомнился?

— Нет. Я просто смотрю комментарии в социальных сетях, но имена их авторов не запоминаю.