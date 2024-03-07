Жена Овечкина — о снижении результативности мужа: «То, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом»
Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» выразила сомнение в том, что ее муж стал играть хуже.
— Когда в прошлом году Александр вернулся из Москвы с похорон, его результативность пошла вниз. И мне подумалось, что именно та беда отразилась на его статистике и в этом сезоне — слишком тяжело он это пережил.
— На самом деле, думаю, нет. Не могу сказать, что мне не нравится, как Саша играет в этом сезоне. Это мое субъективное мнение. Думаю, есть обыватели, которые примитивно считают, что если игрок забил, то он сыграл хорошо, а если не забил — то плохо. На самом деле это не так. Ты можешь забить, но при этом сделать много ошибок, которые приведут к проигрышу команды. Большинство людей, которые писали, что все, он больше не может, думают, что разбираются в хоккее, а на самом деле это не совсем так.
Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем. — Прим. И.Р.) не играет сейчас. Это тот игрок, с которым у Саши особая «химия». С ним ему всегда было удобно играть, он много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без него тренер часто менял ему центральных, искал подходящего. По голам на первом месте в «Кэпиталз» идет Строум — так посмотрите, сколько из этих шайб забито с Сашиных передач!
И, если посмотреть на нашу команду, Саша все равно первый по очкам. Считаю, что фактор удачи все равно сказывается — иногда она бывает, иногда нет. Я бы видела, если бы он играл плохо, не двигался, не бросал. Но то, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом. Просто не летела шайба в ворота. Не знаю, что это — отсутствие удачи или что-то другое. Но я была уверена, что пройдет время — и начнет залетать.
— И после Дубая — начало.
— Он тоже это знал. Дай бог, чтобы удача осталась на нашей стороне. Мы его в любом случае поддерживаем. Настоящие фанаты так же относились к Саше, как всегда, несмотря на не такую статистику, как обычно. Очень легко кричать: «Овечкин — молодец!», когда он бьет рекорды. А вот когда в его карьере случались спады и он на какое-то время переставал забивать в обычном количестве, много людей начинали писать гадости. Саша к этому относится нейтрально. Видимо, у него на это иммунитет. Зато потом, когда все возвращалось на круги своя, эти же люди быстро переобувались и громче всех кричали: «Овечкин — лучший!»
— Кто-то из таких людей персонально запомнился?
— Нет. Я просто смотрю комментарии в социальных сетях, но имена их авторов не запоминаю.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97