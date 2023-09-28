Защитник «Вашингтона» Эдмундсон сломал руку и пропустит больше месяца
Защитник «Вашингтона» Джоэл Эдмундсон выбыл из-за перелома руки, сообщает пресс-служба НХЛ.
По данным источника, 30-летний канадец вернется в строй в течение 4-6 недель. Игрок уже перенес операцию.
1 июня он Эдмундсон был выменян у «Монреаля». За «Канадиенс» Джоэл играл с 2020 года. В минувшем сезоне он набрал 13 (2+11) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.
Всего в НХЛ защитник провел 477 матчей и записал на свой счет 104 (28+76) балла.
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|0
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|4
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|0
|0
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|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|11.10
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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