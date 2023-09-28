Защитник «Вашингтона» Эдмундсон сломал руку и пропустит больше месяца

Защитник «Вашингтона» Джоэл Эдмундсон выбыл из-за перелома руки, сообщает пресс-служба НХЛ.

По данным источника, 30-летний канадец вернется в строй в течение 4-6 недель. Игрок уже перенес операцию.

1 июня он Эдмундсон был выменян у «Монреаля». За «Канадиенс» Джоэл играл с 2020 года. В минувшем сезоне он набрал 13 (2+11) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ защитник провел 477 матчей и записал на свой счет 104 (28+76) балла.