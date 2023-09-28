Вратарь «Тампы» Василевский перенес операцию и пропустит два месяца

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский успешно перенес операцию на спине.

«Сегодня утром Василевский успешно перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска», — говорится в заявлении клуба.

Ожидается, что 29-летний вратарь пропустит примерно два первых месяца регулярного чемпионата НХЛ, который стартует 10 октября.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. С командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).