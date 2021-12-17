Игроки «Торонто» Джон Таварес и Александр Керфут попали в ковид-протокол НХЛ

Два игрока «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ, сообщается на официальным сайте клуба.

В список попали нападающие Джон Таварес и Александр Керфут. Сообщается, что из соображений безопасности тренировка 17 декабря в Ванкувере была отменена. Игроки «Торонто» пройдут дополнительное тестирование.

В ночь на 19 декабря запланирован матч «Торонто» с «Ванкувером». Ранее был отменен матч команды против «Калгари».

«Мэйпл Ливз» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 30 играх.