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Игроки «Торонто» Джон Таварес и Александр Керфут попали в ковид-протокол НХЛ

22:32
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Два игрока «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ, сообщается на официальным сайте клуба.

В список попали нападающие Джон Таварес и Александр Керфут. Сообщается, что из соображений безопасности тренировка 17 декабря в Ванкувере была отменена. Игроки «Торонто» пройдут дополнительное тестирование.

В ночь на 19 декабря запланирован матч «Торонто» с «Ванкувером». Ранее был отменен матч команды против «Калгари».

«Мэйпл Ливз» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 30 играх.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-place-two-players-in-covid-19-protocol/c-329099674

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Анна Горшкова все материалы автора
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