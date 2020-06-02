Нина Крутова, вдова бывшего форварда сборной СССР Владимира Крутова, рассказала о переезде супруга в Северную Америку и высказалась по поводу побега Александра Могильного в США в 1989 году.

— Помню, в Канаду приехали, и там писали, что Крутов хот-доги уплетает. А он их терпеть не мог! Мы к ним вообще никогда не прикасались, — впоминает вдова Крутова. — Домашнюю еду он очень любил. Мой борщ, например. На этот борщ приезжали все ребята. Даже Саша Могильный, когда мы жили в Ванкувере, приехал с «Баффало» и пришел к нам на борщ. И Сережка Пряхин в Швейцарии, где они с Володей вместе за «Цюрих» играли.

Кстати, к побегу Могильного из Стокгольма в Штаты Вова отнесся спокойно — как, собственно, и ко всему. Его мало чем можно было сильно удивить. Но сам бы он так не поступил. И в Канаду мог уехать только так, как это и произошло. Отпустили — поехал, не отпустили бы — остался. (Игорь Рабинер)

Интервью Нины Крутовой