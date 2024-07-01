«Вегас» сделал квалификационное предложение Дорофееву

Форвард Павел Дорофеев получил квалификационное предложение от «Вегаса», сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний россиянин выступает в системе «Голден Найтс» с 2021 года.

В минувшем сезоне Дорофеев провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (13+11) очка.