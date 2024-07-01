«Юта» подписала контракт с Дурзи на 4 года

«Юта» объявила о подписании контракта с защитником Шоном Дурзи.

Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на 4 года. По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, хоккеист заработает 24 миллиона за весь срок контракта.

Также в соглашении есть пункт, согласно которому в первые два года игрок сможет отказаться от обмена в 10 команд.

Предыдущей командой Дурзи была «Аризона». В сезоне-2023/24 защитник набрал 41 (9+32) очко в 76 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.