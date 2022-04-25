Хоккеисты «Тампы» посетили Белый дом и встретились с президентом США

Игроки и тренеры «Тампы» посетили Белый дом в качестве гостей президента США Джона Байдена.

В числе делегации «Тампы» были три российских игрока: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Церемония в Белом доме. ХК "Тампа".

«Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе.

Я не знаю, что, черт возьми, у вас там в воде?

Победа «Тампа-Бэй Бакканирс» в Супербоуле, победа «Рейс». А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает», — сказал Байден.

«Тампа» в гостях у президента США в Белом доме. Фото Reuters

Хотя «Молнии» выиграли три Кубка Стэнли, это будет их первый визит в Белый дом. Из-за локаута был отменен сезон после первого чемпионского титула в сезоне-2003/04.

Также команда не смогла посетить Белый дом после победы в 2020 году из-за пандемии.