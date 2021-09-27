Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о форварде Евгении Кузнецове.

«Я несколько раз беседовал с ним. Мне нравится то, где он находится ментально и физически. Он приехал в очень хорошей форме. Он прибавил в весе с точки зрения силы.

Думаю, мы все ждем от него хорошего года. Ожидаем, что у него будет отличный год", — приводит слова Маклеллана RMNB.

Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.