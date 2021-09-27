Генеральный менеджер «Вашингтона» — о Кузнецове: «Он в очень хорошей форме»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о форварде Евгении Кузнецове.
«Я несколько раз беседовал с ним. Мне нравится то, где он находится ментально и физически. Он приехал в очень хорошей форме. Он прибавил в весе с точки зрения силы.
Думаю, мы все ждем от него хорошего года. Ожидаем, что у него будет отличный год", — приводит слова Маклеллана RMNB.
Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.
Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Дополнительная информация:
https://russianmachineneverbreaks.com/2021/09/26/evgeny-kuznetsov-plans-to-use-his-tumultuous-last-season-as-motivation-the-goal-is-for-me-to-get-my-smile-back-in-the-game/
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