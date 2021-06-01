Статистика Мэттьюса в серии с «Монреалем»: один гол, 5 очков и 35 бросков в створ при показателе полезности «+1»

«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

Форвард «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс провел все семь игр серии, в которых набрал 5 (1+4) очка, сделал 35 бросков в створ ворот, провел на льду в среднем 23:52 и завершил серию с показателем полезности «+1».

В регулярном чемпионате 23-летний канадец набрал 66 (41+25) очков в 52 матчах и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».