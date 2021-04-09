Тренер «Айлендерс»: «Повезло, что у нас есть Сорокин и Варламов»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц оценил игру российского голкипера Ильи Сорокина. В матче с «Филадельфией» (3:2 Б) он отразил 25 бросков.

В составе «Айлендерс» также выступает другой российский вратарь Семен Варламов.

«Уверенность Сорокина становится все сильней, когда он выходит в качестве основного вратаря, — цитирует Тротца сайт НХЛ. — Нам очень повезло, что у нас есть два классных вратаря. Для нас очень важно добиваться успеха, а вратари играют в этом очень важную роль».

В этом сезоне 25-летний Сорокин провел 14 матчей и одержал 10 побед. В среднем за игру он пропускал 2,18 шайбы и отражал 91,5 процента бросков.

32-летний Варламов провел 27 матчей, одержав при этом 16 побед. В среднем за игру он пропускал 2,17 шайбы и отражал 92,2 процента бросков.