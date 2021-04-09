Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам в большинстве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:4), вышел на единоличное второе место в истории лиги по голам в большинстве.

35-летний россиянин забил 266-й гол при игре в неравных составах и опередил Бретта Халла (265). На это у Овечкина ушло 1188 матчей. Халл провел за карьеру 1 269 матчей.

Впереди россиянина только Дэйв Андрейчук, у которого 274 шайбы и 1 639 матчей.

Добавим, что этот гол стал для 35-летнего Овечкина 726-м в карьере. Он занимает шестое место в списке снайперов НХЛ за всю историю.