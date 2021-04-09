Стэмкос получил травму

Капитан «Тампа Бэй» Стивен Стэмкос в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:4) получил травму, информирует сайт лиги.

31-летний канадец забросил шайбу в этой встрече, а повреждение получил в третьем периоде, что не позволило ему доиграть матч.

Как сообщил, главный тренер команды Джон Купер, характер травмы хоккеиста станет известен в пятницу.

Стэмкос в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 17 результативных передач.