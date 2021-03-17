Танев жестко отомстил обидчику Малкина: Тинорди ударился об борт и не вернулся на лед. Видео

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2) из-за травмы. Еще в первом периоде россиянин попал под жесткий силовой прием американского защитника Джарреда Тинорди и отправился в раздевалку.

Одноклубник Малкина нападающий Брендон Танев во втором периоде отомстил Джарреду, толкнув американца в борт. Хоккеист получил травму и не смог вернуться на лед после такого столкновения. Танев за свой поступок получил 5+10 минут штрафа.

Отметим, что Танев забросил единственную шайбу «Пингвинов» в этом матче.