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Танев жестко отомстил обидчику Малкина: Тинорди ударился об борт и не вернулся на лед. Видео

09:25
Брендон Танев во втором периоде отомстил Джарреду Тинорди, толкнув американца в борт.
Брендон Танев во втором периоде отомстил Джарреду Тинорди, толкнув американца в борт.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2) из-за травмы. Еще в первом периоде россиянин попал под жесткий силовой прием американского защитника Джарреда Тинорди и отправился в раздевалку.

Одноклубник Малкина нападающий Брендон Танев во втором периоде отомстил Джарреду, толкнув американца в борт. Хоккеист получил травму и не смог вернуться на лед после такого столкновения. Танев за свой поступок получил 5+10 минут штрафа.

Отметим, что Танев забросил единственную шайбу «Пингвинов» в этом матче.

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