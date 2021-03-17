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НХЛ признала Овечкина третьей звездой дня в лиге

10:11
Александр Овечкин празднует гол в ворота «Айлендерс». Фото nhl.com
Александр Овечкин празднует гол в ворота «Айлендерс». Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил Фила Эспозито на один гол.

Кроме того, Овечкин преодолел отметку в 1 300 набранных очков за карьеру в НХЛ (718+583).

Российский форвард в матче регулярного сезона против «Айлендерс», который завершилась победой со счетом 3:1, забросил сам и отдал результативную передачу на Ти Джея Оши. За это НХЛ назвала Овечкина третьей звездой лиги.

Вторым стал канадский форвард «Колорадо» Назем Кадри, в активе которого четыре (2+2) очка во встрече против «Анахайма» (8:4).

Первой звездой дня стал финский голкипер «Миннесоты» Каапо Кахконен, отразивший 31 бросок в матче против «Аризоны» (3:0).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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