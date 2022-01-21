Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин лидирует, опережая Юбердо и Драйзайтля на 2 очка

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:4), теперь на его счету 56 (27+29) очков. Помимо этого, Овечкин сохраняет лидерство в списке лучших снайперов сезона с 27 шайбами, опережая Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на один гол.

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо благодаря голевой передаче в игре с «Эдмонтоном» (6:0) опередил нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона. На счету Юбердо 54 (15+39) очка — столько же у идущего на второй строчке нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (26+28), который идет выше в таблице благодаря большему количеству заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 56 очков (27+29).

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 (26+28).

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 54 (15+39).

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (19+34).

5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 (14+35).