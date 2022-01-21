Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин лидирует, опережая Юбердо и Драйзайтля на 2 очка
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.
Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:4), теперь на его счету 56 (27+29) очков. Помимо этого, Овечкин сохраняет лидерство в списке лучших снайперов сезона с 27 шайбами, опережая Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на один гол.
Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо благодаря голевой передаче в игре с «Эдмонтоном» (6:0) опередил нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона. На счету Юбердо 54 (15+39) очка — столько же у идущего на второй строчке нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (26+28), который идет выше в таблице благодаря большему количеству заброшенных шайб.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 56 очков (27+29).
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 (26+28).
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 54 (15+39).
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (19+34).
5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 (14+35).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 5
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 3
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|1 : 2
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|0 : 6
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|1 : 4
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3 ОТ
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|3 : 2
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13