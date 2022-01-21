Бобровский признан первой звездой матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» (0:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил все 39 бросков по своим воротам.