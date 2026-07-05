Sportsnet: «Сент-Луис» интересуется Никишиным

«Сент-Луис» интересуется защитником «Каролины» Александром Никишиным, сообщает Sportsnet.

Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что «Харрикейнз» рассматривают возможность обмена россиянина. 29 июня «Каролина» сделала хоккеисту квалификационное предложение, а несколько дней спустя Фридман сообщил, что «Рейнджерс» ведут переговоры по поводу перехода Никишина.

«Сент-Луис» — еще одна команда, которая на протяжении долгого времени присматривается к Никишину», — написал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Сезон НХЛ-2025/26 стал для Никишина первым полноценным в североамериканской лиге. На счету россиянина 81 матч в регулярном чемпионате и 33 (11+22) очка. В плей-офф-2026 он провел 17 игр и сделал один голевой пас. По итогам сезона-2025/26 «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» (4-2).