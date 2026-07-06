Робертсон и еще 14 игроков НХЛ подали заявки на арбитраж по зарплате

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявила, что 15 хоккеистов подали заявки на арбитраж по зарплате.

Такие заявления оформили Ксавье Бурго («Оттава»), Кирби Дак («Монреаль»), Джейми Драйсдейл («Филадельфия»), Джет Гривз («Коламбус»), Алекс Джефферис («Айлендерс»), Пейтон Кребс («Баффало»), Коннор Макмайкл («Сент-Луис»), Коул Перфетти («Виннипег»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Ник Робертсон («Питтсбург»), Акира Шмид («Флорида»), Брэйден Шнайдер («Рейнджерс»), Ронан Сили («Каролина»), Коул Силлинджер («Коламбус») и Тревор Зеграс («Филадельфия»).

Дедлайн для второго уведомления о назначении арбитража по зарплате по инициативе клуба — 6 июля. Слушания по разрешению споров клубов и хоккеистов о сумме новых контрактах будут проходить с 20 июля по 1 августа.

Ранее нападающий «Далласа» Робертсон отклонил предложение о новом контракте на восемь лет на сумму 120 миллионов долларов США.